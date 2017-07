MNE russo diz que Putin e Trump acordaram cessar-fogo na Síria

Os presidentes dos EUA e da Rússia acordaram hoje um cessar-fogo no sudoeste da Síria que entrará em vigor às 00:00, hora local, de domingo, revelou o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.



Donald Trump e Vladimir Putin reuniram-se hoje num encontro bilateral, o seu primeiro oficial, no âmbito da cimeira do G20 que decorre em Hamburgo, na Alemanha.

De acordo com Serguei Lavrov, os dois líderes também se comprometeram a garantir que "todas as partes" no conflito respeitam a trégua na Síria.

O primeiro encontro entre o Presidente norte-americano e o seu homólogo russo durou mais de duas horas e foi marcado por temas como a situação na Síria e na Ucrânia.