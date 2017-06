MNE português lamentou ataques em Teerão, Paris e Londres

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, lamentou, hoje, em Paris, os ataques terroristas que aconteceram em Teerão, Paris e Londres esta semana.



"Lamento muito o que aconteceu hoje em Teerão, como lamento o que aconteceu ontem aqui em Paris, o que aconteceu há poucos dias em Londres. Nós devemos combater os ataques terroristas no respeito escrupuloso do Estado de Direito porque é isto que nos distingue dos próprios terroristas", afirmou o chefe da diplomacia portuguesa, na Embaixada de Portugal em Paris.

Questionado pela Lusa se há uma atenção diferente entre os ataques de hoje ao parlamento do Irão e ao mausoléu do 'ayatollah' Khomeini, em Teerão, e os atentados em França, Reino Unido e Alemanha, Augusto Santos Silva respondeu que o governo não distingue terrorismo "em função dos pretextos que utiliza ou em função da natureza das vítimas ou dos países ou das cidades que são atacadas".

"Nós não distinguimos terrorismo em função dos pretextos que utiliza ou em função da natureza das vítimas ou dos países ou das cidades que são atacadas. O terrorismo é uma barbaridade quaisquer que sejam os seus motivos, quaisquer que sejam os seus pretextos, quaisquer que sejam os seus autores, quaisquer que sejam as suas vítimas ou quaisquer que sejam os seus lugares", defendeu.

Hoje, o parlamento do Irão e o mausoléu do 'ayatollah' Khomeini em Teerão foram atacados por sete ou oito homens armados e bombistas suicidas, que se fizeram explodir ou foram abatidos pelas forças de segurança, segundo meios de comunicação iranianos, e houve 12 mortos e dezenas de feridos. Trata-se dos primeiros atentados no Irão reivindicados pela organização 'jihadista' Estado Islâmico.

Esta terça-feira, um polícia foi atacado com um martelo no átrio da catedral de Nôtre Dame, em Paris, enquanto gritava "Isto é pela Síria!". Desde 2015, a França foi alvo de uma série de atentados, que já fizeram 239 mortos, tendo os mais recentes ataques visado as forças de segurança.

No sábado, os ataques na Ponte Londres e no mercado de Borough, na capital do Reino Unido, provocaram oito mortos e 48 feridos, tendo sido reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Augusto Santos Silva deslocou-se a Paris, esta quarta e quinta-feira, para participar na Semana da OCDE 2017, e esta quinta-feira assiste às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na Embaixada de Portugal em Paris.