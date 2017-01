MIT Portugal abre candidaturas para 18 projetos de investigação

O programa MIT Portugal iniciou o período de candidaturas para 18 projetos de investigação exploratória de instituições portuguesas, e tem disponíveis 1,8 milhões de euros para áreas como gestão de dados em sistemas urbanos, fábricas inteligentes ou dispositivos médicos.



A iniciativa, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), destina-se a projetos com duração máxima de um ano, e o prazo para submissão e candidaturas termina a 8 de março.

Entre as áreas científicas consideradas no concurso estão a sustentabilidade e gestão de dados em sistemas urbanos, novos conceitos industriais e fábricas inteligentes, dispositivos biológicos e médicos, e sistemas de transportes sustentáveis, ou o desenvolvimento da iniciativa AIR nos Açores.

O programa, resultado de uma parceria com a entidade norte-americana Massachusetts Institute of Technology (MIT), iniciou-se há 10 anos e já apoiou 20 projetos de investigação durante a primeira fase e três projetos de larga-escala durante a segunda, estes últimos com co-financiamento privado de cerca de 1,5 milhões de euros.