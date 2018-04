Misericórdias queixam-se de situação financeira difícil

A queixa de subfinanciamento público das Misericórdias dos Açores é o tema de destaque da edição deste sábado do Açoriano Oriental

No jornal de hoje, poderá ficar a saber mais sobre o programa das festividades em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, ler uma entrevista de Vítor Fraga que assumiu há dois meses a presidência da SDEA, e ficar a conhecer o professor açoriano que está entre os dez melhores do país, bem como perceber porque razão os americanos não quiseram instalar um centro de espionagem na base das Lajes.



O Desporto noticia que o Sporting Ideal precisa de estruturas para jogar no Campeonato de Portugal.