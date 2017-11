Misericórdia do Nordeste comemora Mês das Recordações

A Santa Casa da Misericórdia do Nordeste (SCMN) voltou a celebrar o Mês das Recordações e, este ano, a atividade teve lugar na freguesia de Santo António de Nordestinho, destinando-se aos utentes dos Centros de Convívio, do Lar de Idosos, do Centro de Dia e do Apoio ao Domicílio, residentes nas localidades da Pedreira a Santo António de Nordestinho.