MiratecArts lança marioneta Rita Cagarra Picarota

A artista Eloisa Correia apresentou no Azores Fringe Festival, na ilha do Pico, nos Açores, a marioneta Rita Cagarra Picarota, a convite da organização do evento



Eloisa Correia participou no programa da MiratecArts Artistas em Ação, no Azores Fringe, levando a arte da marioneta a escolas da ilha do Pico, tendo construído marionetas com as crianças. Picaroto é o habitante da ilha do Pico, nos Açores, sendo a cagarra uma ave migratória da família dos procelariídeos, encontrada em grande quantidade no oceano Atlântico, na zona dos Açores, daí o nome Rita Cagarra Picarota.