Minnemann Blues Band no cartaz do Caloura Blues (vídeo)

Segundo uma nota de imprensa, a banda de Wolfram Minnemann vai tocar no dia 29 de julho e pratica um estilo bem personalizado de blues que nutre influências das sonoridades boogie-woogie e honky-tonk



A banda, refere a mesma nota, traz, por um lado, "o rhythm'n blues e toda a tradição do electric blues" pela guitarra de António Mão de Ferro, e por outro, o jazz e o funkye "bem característicos" do saxofone tenor de Rui Azul.



A secção rítmica completa-se com o baixo de ManuZéligadas e com o drumset de Rui'Cenoura'Ferraz.