Ministro da Saúde vai reunir-se com trabalhadores para discutir transferência de sede

O ministro da Saúde reúne-se hoje com a comissão de trabalhadores do Infarmed para debater a questão da transferência da sede da Autoridade do Medicamento para o Porto.

Segundo uma carta enviada pela comissão de trabalhadores aos funcionários do Infarmed, a que a agência Lusa teve acesso, a reunião com o ministro Adalberto Campos Fernandes ocorre num momento em que os representantes dos trabalhadores dizem continuar “atentos, empenhados” e a trabalhar na “salvaguarda dos colaboradores e da instituição”.

O pedido de audiência ao ministro da Saúde foi feito no início deste mês, depois de elementos da comissão de trabalhadores terem sido recebidos na Presidência da República e por grupos parlamentares.

Segundo a carta da comissão de trabalhadores enviada a colaboradores do Infarmed, a reunião com o ministro acontece hoje ao início da tarde.

O anúncio feito pelo ministro de Saúde de transferir a sede do Infarmed de Lisboa para o Porto apanhou de surpresa os trabalhadores da instituição quando foi divulgado, em novembro. A esmagadora maioria dos funcionários manifestou já que não está disposta a ir para o Porto.

O ministro da Saúde admitiu já que a decisão de transferência da sede foi "muito mal comunicada" e assumiu as responsabilidades por essa má comunicação.

"Foi muito mal comunicada e o responsável por essa má comunicação tem um nome: sou eu. E é por isso que assumo as minhas responsabilidades e terei agora de explicar detalhadamente, de trabalhar detalhadamente com todos, para que essa comunicação seja recomposta", afirmou Adalberto Campos Fernandes aos jornalistas há uma semana, no final de uma comissão parlamentar de Saúde e questionado pela agência Lusa sobre a questão da transferência da sede do Infarmed.

O anúncio de que a sede da Autoridade Nacional do Medicamento - Infarmed sairia de Lisboa para o Porto foi feito pelo ministro Adalberto Campos Fernandes, durante uma conferência em Lisboa.

"Mas em política, a humildade e a capacidade de reconhecimento do erro não deve servir para nos desviar de um caminho", afirmou.

O ministro continuou, assim, a dizer que a decisão política de transferir a sede do Infarmed já estava tomada há mais tempo e recusou comentar a entrevista da presidente do organismo, que disse nunca ter percebido que se tratava de uma decisão, mas antes de uma intenção.