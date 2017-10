Ministro da Defesa afirma não ter ficado chocado com atuação de Marcelo

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, afirmou hoje que não ficou chocado com a atuação do Presidente da República na sequência dos incêndios de outubro, mas recusou tecer mais comentários sobre o assunto.





Azeredo Lopes falava na ilha Terceira, nos Açores, logo após o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter falado aos jornalistas a propósito da notícia que está hoje na capa do Público intitulada “Governo chocado com Marcelo: ‘As coisas estavam combinadas’”.

“Não fiquei chocado e, evidentemente, não vou falar por cima daquilo que o senhor Presidente disse”, declarou o ministro.

Questionado se se demarca do choque do Governo ou se não houve choque, Azeredo Lopes respondeu: "Nem demarco, nem deixo de demarcar. Eu não falo nem por cima, nem por baixo, nem ao lado do senhor Presidente e acho que o senhor Presidente disse tudo".