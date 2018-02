Ministra do Mar valoriza exportações de "toda a cadeia do produto pescado"

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, sublinhou esta segunda-feira o crescimento das exportações de "toda a cadeia do produto pescado", sublinhando que feiras como o SISAB são importantes para dar visibilidade aos produtos e potenciar negócios.

"As feiras são, quer em termos nacionais quer em termos estrangeiros, muito importantes porque dão visibilidade aos nossos produtos, e sem visibilidade não há negócio", vincou a governante, falando aos jornalistas em Lisboa no primeiro dia da feira agroalimentar SISAB.

Ana Paula Vitorino falava junto a 'stands' açorianos, e abordou a questão da exportação do peixe, que tem subido, o que se deve em parte, vinca, aos "bons empresários" e a técnicas como o acondicionamento dos produtos para uma maior durabilidade.

"Estamos a crescer muito em termos de exportações de toda a cadeia do produto pescado", assinalou a titular da pasta do Mar.

Cerca de três dezenas de empresas dos Açores estarão presentes na edição desde ano do Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas - SISAB, que arrancou hoje e se prolonga até quarta-feira.

O SISAB é tido como a maior plataforma de negócios na fileira agroalimentar, juntando no mesmo espaço mais de 500 produtores que recebem a visita de compradores internacionais oriundos de mais de 100 países.

Ana Paula Vitorino esteve hoje junto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, percorrendo os vários corredores do SISAB, que decorre na Altice Arena, no Parque das Nações.