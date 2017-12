"Ministério não vai pagar empréstimo da Universidade" é a manchete do Açoriano Oriental

A decisão do Ministério do Ensino Superior que apanhou de surpresa a Universidade dos Açores e que pode comprometer o investimento previsto para 2018 está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 14 de dezembro de 2017.

O destaque fotográfico do jornal vai para a eliminação do Santa Clara da Taça de Portugal após perder contra o Moreirense no desempate por grandes penalidades.



"Monsenhor Weber defende doação de casa a autistas" e "Açores são a região com pior taxa de retenção" no ensino são outros destaques do jornal.