Ministério da Justiça planeia investir 7,7 ME em 10 anos

Plano que prevê 5,5 milhões de euros em obras de remodelação e um novo edifício na cidade judiciária de Ponta Delgada é a notícia de destaque do jornal de hoje

A entrada em vigor do novo regulamento de proteção de dados é outro dos assuntos da edição desta sexta-feira, onde se noticia a detenção de um homem suspeito de violar menina de oito anos, e o arranque da operação da Delta com ligações entre Nova Iorque e Ponta Delgada, bem como a realização na Praia da Vitória do I Encontro de Investidores da Diáspora entre 5 e 8 de julho.

O Desporto destaca a vinda do Inter de Milão ao Pauleta Azores Soccer Cup U13 e a vitória da seleção de São Miguel do Regional Olímpico Jovem.