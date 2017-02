Milhares de pessoas retiradas devido a danos em barragem na Califórnia

As autoridades ordenaram no domingo a retirada de milhares de pessoas no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, devido a danos detetados na barragem de Oroville, que se não forem resolvidos poderão inundar as zonas nas proximidades.



O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) emitiu na noite de domingo um aviso de inundação pelo "potencial" colapso de uma seção da barragem de Oroville, situada a cerca de 250 quilómetros a nordeste de São Francisco. As autoridades ordenaram a retirada dos residentes das localidades de Oroville, Palermo, Gridley, Thermalito, South Oroville, Oroville Dam, Oroville East e Wyandotte. O diário Los Angeles Times informou que a causa do alerta foi a descoberta de uma fissura, com as autoridades a tentarem tapar o buraco com sacos de pedras e a tentarem reduzir o nível de água da barragem de Oroville para diminuir a pressão.