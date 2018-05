Milhares de pessoas esperadas hoje em Ponta Delgada na mudança da imagem do Santo Cristo

As festas do Santo Cristo dos Milagres, que decorrem este fim de semana, em Ponta Delgada, têm hoje um dos seus pontos altos, com a mudança da imagem do Convento da Esperança para o Santuário, no Campo de São Francisco.

No cortejo, que tem início pelas 16h30 locais (mais uma hora em Lisboa), participam anualmente milhares de devotos que seguem a imagem, alguns descalços e com molhos de círios (velas) às costas, no pagamento de promessas.

Encerrado no coro baixo do Convento ao longo de todo o ano, o Santo Cristo - um busto do “Ecce Hommo” oferecido às freiras clarissas pelo papa Paulo III - sai à rua apenas no quinto fim-de-semana a seguir à Páscoa e a devoção ao Santo Cristo foi introduzida em São Miguel pela madre Teresa D´Anunciada.

As festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, consideradas a segunda maior manifestação religiosa do país depois das peregrinações a Fátima, trazem anualmente milhares de peregrinos de todo o mundo até à ilha de São Miguel, oriundos das ilhas, do continente e das comunidades de emigrantes, nomeadamente Estados Unidos da América e Canadá.

Antes da mudança da imagem, centenas de peregrinos percorrem, hoje de manhã, de joelhos, o empedrado do Campo de São Francisco como forma de pagamento de promessas ao Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Alguns dos fiéis, homens e mulheres, optam por cumprir a promessa sozinhos, mas outros, carregando molhos de círios (velas), fazem o trajeto acompanhados por familiares ou por amigos, que caminham ao seu lado.

As festas do Santo Cristo decorrem até quinta-feira.