Milhares de pessoas desfilaram em Roma em nome de uma Europa unida

Milhares de pessoas participaram hoje em diversos cortejos em Roma, realizadas à margem das comemorações do 60.º aniversário do tratado fundador da União Europeia (UE), para defender uma Europa unida.



Estas iniciativas ocorrem no mesmo dia em que 27 líderes europeus participaram em Roma nas comemorações do 60.º aniversário da fundação do projeto europeu, numa cerimónia na qual adotaram uma declaração sobre o futuro da Europa.

A par de Roma, outras marchas foram registadas em Londres, Berlim ou Varsóvia.

Mais de 10 mil pessoas desfilaram em direção ao Coliseu de Roma sob o lema “Nossa Europa”, em defesa de uma união sem muros, austeridade e racismo.

A participar na iniciativa estavam cidadãos comuns, sindicatos e organizações como a Greenpeace.

“Estamos aqui para pedir uma Europa que não seja dos bancos e da burocracia, mas dos direitos dos trabalhadores e dos estudantes", afirmou, em declarações à agência noticiosa francesa AFP, Giovanni Zannier, um estudante de ciências internacionais de 22 anos.

Também convergiram para a zona do Coliseu os apoiantes de uma Europa federal.

Alguns exibiam bandeiras com as cores e as estrelas europeias, enquanto britânicos anti-‘Brexit’ (processo da saída do Reino Unido da UE) mostraram cartazes em italiano onde se podiam ler frases como “Seremos sempre europeus”.

“É o 60.º aniversário de um tratado que foi feito quando eu tinha 15 anos. Eu sou filha da guerra e este grande movimento europeu tornou-se o meu ideal político”, explicou à AFP Catherine Chastenet, uma aposentada parisiense de 74 anos.

“Acreditamos na Europa e queremos que ela se torne num conjunto de Estados unidos", disse Sergio Enrico, de 77 anos, membro do Movimento Federalista Europeu (MFE).

Em Roma, uma cidade sob fortes medidas de segurança por causa das comemorações, também estava prevista para hoje à tarde uma concentração dos separatistas italianos e um cortejo intitulado "Euro-stop".

Em termos totais, as autoridades municipais de Roma esperavam que as várias iniciativas concentrassem cerca de 30 mil manifestantes na capital italiana. As mesmas autoridades expressaram preocupação por causa da possível infiltração nestes eventos de elementos de grupos anarquistas.

A polícia italiana anunciou hoje de manhã ter encontrado dentro de várias camionetas capuzes, máscaras de gás, barras de metal, petardos, entre outros objetos.