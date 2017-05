Milhares de pessoas começam a concentrar-se no santuário

Milhares de pessoas começaram hoje a chegar, de manhã cedo, em Fátima, onde, pelas 11h00 (hora local), eram visíveis filas em cafés, lojas de artigos religiosos e até multibancos.



No recinto do santuário, à mesma hora, eram muitos milhares os peregrinos que se concentravam junto à capelinha das aparições, onde hoje à tarde chegará o papa Francisco.

As filas para depositar as velas no tocheiro eram grandes, também pelas 11:00, chegando a registar-se uma hora e meia de espera.

O papa estará hoje e sábado em Fátima para celebrar o centenário das "aparições" de 13 de maio de 1917 e para canonizar os beatos Francisco e Jacinta Marto.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima. Os anteriores papas que estiveram em Fátima, o maior templo mariano do país, foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).