Milhares de peregrinos no Santuário de Fátima aplaudem chegada de Francisco a Monte Real

Os milhares de peregrinos que enchem hoje o recinto do Santuário de Fátima bateram palmas quando o avião que transporta o papa Francisco aterrou na base aérea de Monte Real, no concelho de Leiria.



O avião papal aterrou em Portugal às 16:10, momento em que no Santuário de Fátima se ouviram aplausos.

Antes, a grande assembleia de fiéis, que há horas está concentrada no recinto de oração, mantinha-se de olhos postos nos vários ecrãs instalados no espaço, enquanto alguns grupos iam entoando cânticos e vivas ao papa.

A partir do altar do recinto, o animador informou os peregrinos da chegada do papa Francisco a solo português, convidando os presentes a acompanharem o momento através dos ecrãs.