Milhares de filtros plásticos dão à costa na praia das Milícias

Certo, contudo, é que o professor David Prescott, que utiliza aquela zona balnear para as suas aulas de surf, já encheu seis sacos com parte das unidades plásticas que o mar fez chegar àquela praia de Ponta Delgada.

Pese embora o facto de cada filtro pesar apenas "cerca de um grama", o professor deu conta a este jornal que cada um dos sacos está a rondar "os sete quilogramas".

Há cerca de "20 mil filtros" nos sacos com o material recolhido, mas, na praia das Milicias, "ficaram ainda lá muitos", como nos relatou Prescott, que contou com a ajuda do aluno Bernardo Cordeiro para a limpeza do local.



Contactada pelo Açoriano Oriental, a Polícia Marítima informou que já foi sinalizada para o problema e que está a investigar o sucedido.