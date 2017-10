Milhares de agricultores brancos protestam contra violência racial na África do Sul

Vários encontros sob o mote 'Segunda-feira negra' foram realizados em muitas cidades sul-africanas, como a Cidade do Cabo, Joanesburgo ou Pretória, com os manifestantes a vestirem-se de preto para prestar homenagem às vítimas dos ataques agrícolas.

Em Pretória, no monumento de Voortrekker, que celebra a identidade dos 'afrikaners' - os descendentes dos primeiros colonos europeus - foi realizado um minuto de silêncio pelas vítimas.

As tensões raciais permanecem elevadas na África do Sul, onde a minoria branca possui a maioria das principais propriedades agrícolas, 23 anos depois da eleição do primeiro presidente negro do país, Nelson Mandela.