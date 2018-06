Miguel Oliveira vai sair do 17.º lugar para o Grande Prémio da Catalunha

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) fez este sábado o 17.º tempo na qualificação para a prova de Moto2 do Grande Prémio da Catalunha, sétima prova do Mundial de motociclismo.

No circuito da Catalunha, Miguel Oliveira, segundo classificado do Mundial de Moto2, rodou em 1.44,419 minutos, a 0,955 segundos do francês Fabio Quartararo (Speed Up).

“A nossa progressão ao longo do fim de semana não foi tão positiva quanto gostaríamos. Os nossos rivais melhoraram muito os seus tempos e nós não o conseguimos fazer com uma margem tão grande. Na qualificação, o maior problema foi a falta de aderência; a moto não virou muito e eu tive que forçar as coisas, o que causou o deslizar para fora".

Arrancar da sexta linha "não é ótimo" para Miguel Oliveira, que espera no domingo "melhorar a configuração [da moto] e fazer uma boa recuperação desde o início".

"A estratégia é ganhar lugares cedo e depois fazer o nosso melhor naquela que será uma corrida dura para todos", assumiu.

Na primeira linha da grelha, Quartararo, que rodou em 1.43,474, vai ter a companhia espanhol Alex Marquez (Kalex), que gastou mais 0,116, e do alemão Marcel Schrotter (Kalex), que ficou a 0,145.

O líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), vai partir para a prova de domingo na quarta posição, depois de ter gastado mais 0,145 segundos do que Quartararo.

Miguel Oliveira, que em 03 de junho venceu o Grande Prémio de Itália, ocupa o segundo posto do Mundial de Moto2 com 98 pontos, menos 13 do que Francesco Bagnaia (Kalex).