A edição de 2017 teve um percurso mais curto (6,2 quilómetros), desenhado à volta do centro histórico de Ponta Delgada, o que permitiu uma corrida mais rápida. Miguel Marques, do Sporting, terminou a corrida com o tempo 17:45 minutos, enquanto que a atleta do ASD precisou de 20:42 minutos. João Duarte e Inês Gonzaga, do Juventude Ilha Verde, foram os melhores atletas açorianos.