Michel Preud'homme vai treinar o Standard de Liège

O antigo guarda-redes internacional belga Michel Preud'homme vai ser o treinador do Standard de Liège durante os próximos quatro anos e vice-presidente do clube, anunciou esta quarta-feira o presidente da "Rouches", Bruno Venanzi.

Preud'homme, de 59 anos, sucede ao português Ricardo Sá Pinto, que anunciou a saída no domingo após o empate 0-0 no terreno do Charleroi, no 10.º e último jogo da fase final do campeonato belga.

Michel Preud'homme, que foi considerado o melhor guarda-redes do Campeonato do Mundo de 1994, já tinha treinado o Standard que ganhou o título de campeão em 2008.

Depois de ter treinado o La Gantoise, o FC Brugge, o FC Twente (Holanda) e o Al Shabab (Arábia Saudita), o antigo Red Devil teve um ano sabático, apesar das negociações com os franceses Girondin de Bordeaux.

Na próxima temporada, o Standard de Liège vai jogar a terceira ronda preliminar da Liga dos Campeões.