"Metade dos tribunais dos Açores precisa de obras" é a manchete do Açoriano Oriental

O relatório do juiz presidente da Comarca dos Açores, que apresenta uma série de problemas por resolver em vários tribunais da Região está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 29 de dezembro de 2016.



O destaque fotográfico do jornal vai para a reivindicação da CGTP de uma atualização das tabelas salariais em função da subida anunciada do salário mínimo nos Açores para 584,85 euros, para evitar discriminação face a outras classes profissionais logo acima do salário mínimo e que não têm sido aumentadas.

"Governo paga 20 milhões de euros (ME) de prémios do POSEI à lavoura" é outro destaque do jornal.