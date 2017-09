Metade dos deputados do parlamento dos Açores integra listas

O PS, partido maioritário na Assembleia Legislativa dos Açores, candidata o deputado André Rodrigues à Câmara das Velas, na ilha de São Jorge, a única liderada pelo CDS-PP no arquipélago.

Já o PSD, maior partido na oposição, em coligação com o CDS-PP, apresenta como cabeça de lista ao município da Horta, no Faial, o deputado Carlos Ferreira.

A deputada do CDS-PP Graça Silveira é cabeça de lista à Câmara de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, município a que se candidata também o parlamentar do Bloco de Esquerda Paulo Mendes.

Regressando ao PS, o deputado Carlos Silva segue em quarto lugar na lista ao município da Ribeira Grande, em São Miguel, e, ainda, na mesma ilha, Susana Costa é a número sete à câmara da Lagoa.

Vários parlamentares socialistas são, também, cabeças de lista a assembleias de freguesia: Graça Silva à Fajã de Cima e Pedro Moura a São Roque (este repetente), no concelho de Ponta Delgada, também em São Miguel.

Maria de Fátima Ferreira é cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de São Pedro, em Angra do Heroísmo, na Terceira; Mário Tomé nas Ribeiras, Lajes do Pico; e Manuel José Ramos é recandidato à Assembleia de Freguesia de São Mateus, em Santa Cruz da Graciosa.

Ainda no PS, três deputados fazem parte da lista à Assembleia Municipal de Ponta Delgada – Francisco César, José San-Bento e Sónia Nicolau –, sendo que neste concelho o líder parlamentar socialista, André Bradford, faz parte da lista à Assembleia de Freguesia de São Vicente Ferreira.

Os deputados Toste Parreira e Isabel Quinto integram listas às assembleias de freguesia de Ribeirinha e Terra Chã, respetivamente, no concelho de Angra do Heroísmo, e João Vasco em Vila do Porto (freguesia e Assembleia Municipal).

Do PSD, Jaime Vieira é, de novo, cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, e César Toste, nas Lajes, Praia da Vitória.

Já o parlamentar social-democrata Bruno Belo é cabeça de lista à Assembleia Municipal das Lajes das Flores. Marco Costa (Madalena, ilha do Pico), Luís Rendeiro (Angra do Heroísmo) e Luís Maurício (Ponta Delgada) integram listas à respetiva assembleia municipal.

Rui Martins, do CDS-PP, que assumiu este mês o lugar de deputado, integra a lista à Assembleia Municipal da Horta na coligação com o PSD. Também em coligação, agora com o PPM, o deputado monárquico Paulo Estêvão faz parte da lista à Assembleia Municipal do Corvo.

Já o deputado do PCP na Assembleia Legislativa Regional, João Paulo Corvelo, é cabeça de lista à Assembleia Municipal de Santa Cruz das Flores.