Metade das receitas turísticas em 2017 foi alcançada em época baixa

O ano de "2017 foi de facto histórico pelo crescimento das receitas, com um crescimento de 19,4%, mas principalmente porque conseguimos todos demonstrar que há mitos que é possível ultrapassar, nomeadamente o mito da sazonalidade", afirmou aos jornalistas Ana Mendes Godinho.

Em declarações à margem de um seminário promovido pela Associação Empresarial Ourém - Fátima (ACISO), a governante disse que os dados disponíveis até final de outubro apontam para que 50% das receitas turísticas em 2017 tenham sido produzidas "nos meses de época baixa", o que prova que "é possível trabalhar para alargar a atividade ao longo de todo o ano".

"Mas tivemos também a atividade turística a alastrar ao longo de todo o território. Tem sido essa a nossa preocupação, garantir que alargamos a atividade turística ao longo de todo o ano e a todo o território", reafirmou Ana Mendes Godinho.

A secretária de Estado sustentou que o turismo religioso tem sido "fundamental" na estratégia de garantir atratividade a todo o país, destacando o ano de 2017 na Cova da Iria - com a visita do papa Francisco e as comemorações do Centenário das Aparições - que permitiu "afirmar cada vez mais internacionalmente Fátima como um destino turístico de referência" e atingir mercados onde Portugal não conseguia chegar, como a Coreia do Sul ou as Filipinas e outros destinos como a Polónia, Itália, EUA ou Brasil.

"Fátima ser também um instrumento de promoção de Portugal nestes destinos e ser também um símbolo de Portugal como um país tolerante, aberto a todos, ecuménico, é um sinal político deste país que consegue ligar continentes e ser um país aberto ao mundo", argumentou.

Questionada sobre se ao nível de turismo religioso, a ano passado não foi um fenómeno isolado, fruto da visita papal, Ana Mendes Godinho respondeu que, em 2017 em Fátima, o turismo "aconteceu durante todo o ano".

"Não aconteceu só durante a visita do papa, aconteceu durante todo o ano porque também houve atividades e capacidade de criar eventos que trouxessem as pessoas aqui. O que temos de perspetivas para 2018 é que esta tendência chegou para ficar", frisou a secretária de Estado.

Intervindo na sessão, Domingos Neves, presidente da ACISO, considerou que 2017 foi um ano "excecional para Fátima, por via do Centenário e da visita do papa", estimando que o santuário da Cova da Iria tenha ultrapassado os oito milhões de visitantes.

Domingos Neves estimou ainda que o número de dormidas, o ano passado, nos 71 estabelecimentos hoteleiros da cidade atinja 1,1 milhões, mais cerca de 300 mil do que em 2016.