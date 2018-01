Messi sai do Barcelona a custo zero em caso de independência da Catalunha

O novo contrato do futebolista Lionel Messi prevê a sua saída do FC Barcelona a custo zero no caso de a Catalunha se tornar independente, noticia hoje o jornal espanhol El Mundo.

Messi impôs uma cláusula no contrato assinado em novembro último - com um salário de 35 milhões de euros por ano até 2021 - que prevê, em caso de independência da Catalunha, a sua saída sem indemnizar o clube na cláusula de rescisão, de 700 ME.

O acordo diz ainda, segundo o El Mundo, que o futebolista argentino aceita continuar no clube apenas se o ‘Barça’ integrar uma das principais Ligas europeias, nomeadamente a inglesa, espanhola, francesa ou alemã.

A imprensa espanhola afirma que fontes do FC Barcelona recusam fazer declarações sobre contratos assinados com jogadores para não desproteger a cláusula de confidencialidade existente entre as duas partes.

No caso da independência de Catalunha, o FC Barcelona não poderia participar na Liga espanhola.

Lionel Messi, internacional argentino de 30 anos, formou-se no FC Barcelona, ao qual chegou ainda criança, e joga na equipa principal dos catalães desde 2004, alternando com Cristiano Ronaldo o estatuto de melhor do mundo.

Os partidos que lutam pela independência da Catalunha voltaram a assegurar uma maioria de deputados no parlamento regional catalão em 21 de dezembro de 2017.