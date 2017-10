Mesas de voto fecharam nos Açores às 19:00

As mesas de voto para as eleições autárquicas encerraram nos Açores às 19h00 de hoje, menos uma hora do que no continente e na Madeira.

Devido a esta diferença horária, as urnas no arquipélago dos Açores abriram e fecharam 60 minutos depois do que as mesas do continente e da Madeira.

Mais de 9,4 milhões de eleitores (9.412.461 eleitores inscritos) foram chamados a votar hoje nas eleições autárquicas para eleger os 308 presidentes de câmaras municipais e os presidentes das 308 assembleias municipais.

Os eleitores votaram ainda para eleger 3.091 presidentes das juntas de freguesia. Na ilha do Corvo, nos Açores, o concelho com menos eleitores, o executivo municipal desempenha também as competências atribuídas à freguesia.

A afluência dos eleitores às urnas até às 16:00 foi de 44,39%, um valor superior ao registado no último ato eleitoral autárquico (43,43%), à mesma hora, segundo dados do Ministério da Administração Interna.