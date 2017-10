Mesas de voto abriram nos Açores às 8h00

As mesas de voto para as eleições autárquicas abriram nos Açores às 08h00 locais de hoje, menos uma hora do que no continente e na Madeira.

Devido a esta diferença horária, as urnas no arquipélago dos Açores abrem e fecham 60 minutos depois do que as mesas do continente e da Madeira.

As secções de voto estão abertas até às 19h00.

Mais de 9,4 milhões de eleitores (9.412.461 eleitores inscritos) podem votar hoje nas eleições autárquicas para eleger os 308 presidentes de câmaras municipais e os presidentes das 308 assembleias municipais.

Os eleitores votarão ainda para eleger 3.091 presidentes das juntas de freguesia. Na ilha do Corvo, nos Açores, o concelho com menos eleitores, o executivo municipal desempenha também as competências atribuídas à freguesia.