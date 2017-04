Mergulho com tubarões rende mais de 2 ME

Açoriano Oriental de hoje dá destaque a um estudo que concluiu que em 2014 indústria do mergulho com tubarões rendeu dois milhões de euros, valor que, com o crescimento do Turismo terá aumentado



O caso que começa a ser julgado amanhã de três irmãos acusados dos crimes de tráfico, rapto e agressões é outro dos destaques da capa de hoje, onde se noticia ainda que escola usa o cinema para sensibilizar para o mundo dos surdos; e se publica uma entrevista a dois especialistas na área do Turismo, Francisco Silva e Jorge Umbelino, que defendem que os Açores têm de apostar num modelo de longo prazo, ancorado na qualidade, autenticidade e sustentabilidade. O Desporto chama à capa a vitória de Ricardo Moura no Rali Sical e a festa do título de campeão de São Miguel do Vale Formoso.