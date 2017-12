Mercadinho de Natal na Lagoa com programa de três dias

A partir desta sexta-feira e até domingo, a praça de Nossa Senhora do Rosário, localizada na cidade da Lagoa, vai dar lugar à sétima edição do Mercadinho de Natal, que promete animação, com workshops de artesanato diverso, teatro e música para todos os gostos.

A abertura do Mercadinho de Natal está agendada para as 15h00 desta sexta-feira e arranca com um desfile de Pais Natais e de Bonecos de Neve, que será acompanhado pelas atuações da Charanga dos Escuteiros n.º 1290 de Santa Cruz e dos Escuteiros n.º 798 do Cabouco. Prevê-se, igualmente, um passeio de lagarta que culminará na antiga escola primária da Atalhada, local da concentração de bonecos de neve da Aldeia de Natal. Será ainda inaugurado o Presépio Vivo do Centro de Atividades de Tempos Livres “O Borbas” e depois haverá lugar a uma atuação do Coro Infantil, informa uma nota de imprensa da autarquia.

No sábado, actuam os “Fire Clown; “Sax & Fun”, "B-Tox”. Depois, o programa reserva uma Cantata de Natal que será protagonizada pela Associação Musical de Lagoa, uma atuação do Coro Juvenil pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada e do grupo Som do Vento, bem como a exibição da peça de teatro “Noite de Natal: O Milagre da Porta n.º 12". Ainda neste dia decorre o festival de Sopas, organizado pelo Centro sócio-cultural de São Pedro.

Domingo, haverá lugar a uma atuação do grupo de duendes natalícios com gaita de foliões e figuras natalícias em andas. Seguir-se-á o espetáculo infantil “A Magia da Disney” e a outra cantata de Natal levada a efeito pelo Grupo de Cantares Vozes do Mar do Norte; do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz.



O Mercadinho de Natal encerra com a atuação de todos os escuteiros do concelho de Lagoa, informa a mesma nota informativa municipal.