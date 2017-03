Menor desaparecida em Ponte de Lima foi encontrada em Ílhavo

A criança de 13 anos desaparecida a 3 de março em Ponte de Lima foi hoje encontrada em Ílhavo, distrito de Aveiro, na companhia de um homem, disse à Lusa o coordenador da PJ de Braga.



Segundo a fonte, a menor encontra-se bem e o homem que a acompanhava foi detido.

A adolescente de 13 anos, residente na freguesia de Beiral do Lima, apanhou o autocarro dos transportes escolares numa sexta-feira de manhã, para ir para as aulas, mas não se apresentou na escola.

O alerta às autoridades foi dado, cerca das 20:00, de 03 de março, pelos pais da menor.

As buscas para encontrar a adolescente de 13 anos foram alargadas ao distrito de Aveiro, identificado através do pedido de localização celular efetuado pela GNR de Viana do Castelo.

"Através do telemóvel da menor, o pedido de localização celular identificou o distrito de Aveiro”, sublinhou a fonte, na ocasião.

No dia do seu desaparecimento, a menor terá apanhado um autocarro com destino a Braga, tendo sido alertada a Polícia Judiciária para colaborar nas operações de busca.