Menor atingida por parapente em praia da Ribeira Grande

Uma menor foi atingida hoje por um parapente na praia de Santa Bárbara, no concelho da Ribeira Grande, informou o capitão do Porto de Ponta Delgada.

Segundo Cruz Martins, tratou-se de “um acidente com um indivíduo de nacionalidade alemã que não conseguiu dominar o parapente e acabou por aterrar na praia de Santa Bárbara”, na ilha de São Miguel. “Ao aterrar, embateu numa adolescente que estava no areal”, afirmou Cruz Martins, adiantando que os bombeiros foram chamados e ao local deslocou-se também uma patrulha da Polícia Marítima. Cruz Martins referiu que o cidadão foi identificado e foi apreendido, como medida cautelar, o parapente. O responsável explicou que foram contactados familiares da adolescente, que foi transportada pelos bombeiros para o hospital de Ponta Delgada. “A Polícia Marítima recolheu todos os dados para o desenrolar do processo, que pode passar pela apresentação de queixa por parte dos pais da menor ou apenas a instrução de um processo de contraordenação, porque nas zonas balneares não é permitido este tipo de atividades”, informou o capitão do Porto de Ponta Delgada. Cruz Martins esclareceu que o cidadão justificou à Polícia Marítima que “não terá conseguido dominar o parapente e foi parar à praia”. O comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, que fez deslocar ao local uma ambulância com dois elementos, acrescentou que a menor, de 13 anos, “não inspirava grandes cuidados”.