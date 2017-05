Menina de 12 anos violada por quatro jovens que puseram vídeo do crime no Facebook

A polícia brasileira afirmou hoje que uma menina de 12 anos foi violada numa festa no Rio de Janeiro e os autores do crime puseram um vídeo do sucedido nas redes sociais.



Segundo a delegada Juliana Emerique de Amorim, a polícia procura quatro jovens suspeitos do ataque, que ocorreu no princípio da semana na Baixada Fluminene. "O vídeo é grotesco, horrendo e mostra o desvalor com o ser humano", disse a responsável pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). A tia da menina terá feito queixa à polícia depois de ver as imagens no Facebook. No ano passado aconteceu um caso semelhante no Rio de Janeiro, quando uma jovem de 16 anos foi violada por três homens na favela do Morro do Barão, que filmaram a violação e a colocaram na Internet.