Melo Abreu ameaça fechar a porta por dívida à Sinaga

Edição de hoje dá destaque à situação da Fábrica de Cervejas e Refrigerantes com sede em São Miguel

No jornal que está hoje nas bancas pode ainda ficar a saber mais sobre o que propõe o presidente da Câmara de Ponta Delgada para a zona da Vista do Rei, onde o governo regional pretende intervir com uma obra de requalificação.

O regresso de Salvador Sobral aos palcos nos Açores é outros dos destaques da capa, onde se noticia que as empresas açorianas não têm recorrido ao programa comunitário Horizonte 2020 e que os cidadãos com deficiência podem recorrer ao apoio de associação para encontrar trabalho.

O Desporto destaca as explicações da equipa Play/AutoAçoreana para a opção por Bernardo Sousa e o contributo de atleta açoriana para recorde nacional de estafetas.