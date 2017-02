Melania Trump volta a processar imprensa por notícias sobre o seu passado

A mulher do Presidente norte-americano, Melania Trump, voltou a processar um jornal britânico por notícias que davam conta que ela teria trabalhado como acompanhante de luxo na década de 1990, divulgou uma fonte próxima da primeira-dama.



Melania Trump, uma ex-modelo oriunda da Eslovénia, voltou a exigir ao grupo Mail Media, que publica o jornal britânico Daily Mail, 150 milhões de dólares (cerca de 104 milhões de euros) em compensação pelos danos causados.

Furiosa com tais alegações “maliciosas e prejudiciais” publicadas durante a campanha presidencial, Melania Trump já tinha apresentado um processo por difamação em setembro de 2016 num tribunal do Estado do Maryland.

Os processos por difamação visaram então o jornal Daily Mail, mas também Webster Tarpley, autor de um blogue em Maryland (leste dos Estados Unidos).

A queixa contra o britânico Daily Mail seria rejeitada por razões de competência geográfica. O advogado de Melania Trump decidiu avançar com este processo num tribunal de Nova Iorque.

O processo relacionado com o 'blogger' Webster Tarpley prosseguiu nos habituais trâmites legais e terminou com uma vitória de Melania Trump, após um acordo negociado entre as partes, referiu hoje o advogado da queixosa em declarações à agência noticiosa francesa AFP.

Webster Tarpley aceitou pagar à atual primeira-dama dos Estados Unidos uma “quantia substancial” por ter publicado uma história falsa sobre o alegado passado de acompanhante de luxo da ex-modelo eslovena, precisou o advogado Charles Harder, sem precisar o montante envolvido.

O 'blogger' também reconheceu o erro num comunicado enviado à AFP pelo advogado de Melania Trump.

“Publiquei a 02 de agosto de 2016 um artigo sobre Melania Trump que estava cheio de informações falsas e difamatórias”, admitiu Tarpley.

“Reconheço que tais afirmações foram muito ofensivas e prejudiciais para Melania Trump e a sua família e, portanto, peço as minhas sinceras desculpas a Melania Trump, ao seu filho, ao seu marido e aos seus pais”, acrescentou.

Melania Trump é 24 anos mais nova do que Donald Trump e é a terceira mulher do atual Presidente dos Estados Unidos. Juntos têm um filho, Barron, de 10 anos.