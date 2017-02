Meio-irmão do líder norte-coreano assassinado na Malásia

Kim Jong-nam, meio-irmão mais velho do líder norte-coreano, Kim Jong-un, foi assassinado na segunda-feira na Malásia, disseram fontes governamentais à agência sul-coreana Yonhap.



Jong-nam teria cerca de 45 anos e era o filho primogénito do ditador norte-coreano Kim Jong-il, filho da sua primeira concubina, a atriz Song Hye-rim.

Até ao início do século XXI, era considerado o provável sucessor do pai, que morreu em 2011.

Em 2001, no entanto, foi detido no aeroporto de Tóquio com um passaporte falso com o qual alegadamente queria visitar um parque Disney no Japão.

Emigrou para a China em 1995 e vivia desde então entre Pequim e Macau.

Fontes citadas pela televisão sul-coreana KBS disseram que Jong-nam foi envenenado por duas mulheres no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, e que as atacantes fugiram do local.

Segundo o chefe da polícia do aeroporto de Kuala Lumpur, o subcomissário Abdul Aziz Ali, um homem de cerca de 40 anos foi encontrado maldisposto e levado para o hospital, morrendo no trajeto.

“Não temos quaisquer pormenores sobre este coreano, não sabemos a sua identidade”, disse o responsável policial.