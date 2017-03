Meia maratona junta mais de uma centena de atletas na Ribeira Grande

A 13ª edição da meia-maratona Ribeira Grande-Ponta Delgada, decorre a 12 de março, devendo juntar mais de uma centena de atletas, anunciou a Câmara Municipal da Ribeira Grande.



Segundo a autarquia, a prova, que se insere no calendário nacional de estrada e foi hoje apresentada, decorre a partir das 10:00 locais (mais uma hora me Lisboa) e liga as duas cidades da ilha de São Miguel, realizando-se 15 minutos a seguir a Corrida da Mulher

"Este ano, e pela primeira vez, a meia-maratona Ribeira Grande-Ponta Delgada também terá um cariz solidário pois vinte por cento do valor da inscrição dos atletas reverterá a favor de uma instituição de solidariedade social do concelho nortenho", acrescenta a autarquia.