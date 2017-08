McLaren confirma belga Stoffel Vandoorne para a época de 2018 de Fórmula 1

A McLaren confirmou hoje que o piloto belga Stoffel Vandoorne, que faz presentemente equipa com o espanhol Fernando Alonso, permanecerá na escuderia britânica de Fórmula 1 para a temporada de 2018, "como previsto".

"Estou muito contente por a equipa ter anunciado formalmente que continuarei em 2018. Desta forma, posso enfrentar a segunda parte da temporada totalmente focado no meu trabalho e em tirar o máximo do carro", referiu Stoffel Vandoorne.

Com 25 anos, Vandoorne cumpre a sua primeira época na Fórmula 1 e ainda por cima tendo como colega de equipa o espanhol Fernando Alonso, campeão mundial em 2005 e 2006, com a Renault, e 'vice' em 2010, 2012 e 2013, pela Ferrari.

"Aprendi muito nesta metade da minha primeira temporada na F1, com os meus engenheiros, com os meus mecânicos e com Fernando Alonso, que é um piloto brilhante e também um grande companheiro de equipa", disse Stoffel Vandoorne.

O diretor da McLaren, Eric Boullier, explicou que, quando em 2016 foi anunciado que Stoffel Vandoorne seria um dos pilotos para 2017, a ideia era que o belga permanecesse na equipa por muitos anos, daí não surpreender a sua renovação.

"O plano não mudou e estou muito feliz por confirmar que ele continuará connosco na próxima temporada. Ele aprendeu muito e está a ficar melhor a cada dia que passa. O seu talento e ambição dão-nos garantia de sucesso no futuro", disse Boullier.