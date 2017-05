Mau tempo nos Açores cancela voos e afeta mais de 300 passageiros

O mau tempo que se regista nos Açores originou hoje o cancelamento de algumas ligações da SATA Air Açores, que assegura os voos interilhas, e da Azores Airlines, que voa para o exterior, afetando 337 passageiros, segundo a companhia.



O porta-voz da empresa, António Portugal, disse à agência Lusa que foram canceladas as ligações da SATA Air Açores Terceira/Flores/Terceira, Ponta Delgada/Pico/Ponta Delgada e Terceira/Horta/Terceira. Devido ao mau tempo, foi também cancelada a ligação Lisboa/Horta/Lisboa, da Azores Airlines, com 140 passageiros, acrescentou, indicando que os passageiros dos voos interilhas seguem viagem na segunda-feira e os da Azores Airlines serão reencaminhados hoje. A aproximação e passagem de um sistema frontal com atividade moderada a forte está a condicionar o estado do tempo no arquipélago, onde as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), estão sob aviso amarelo referente a precipitação e vento, segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). Sob aviso amarelo, o segundo numa escala de quatro que indica “situações de risco para determinadas atividades”, estão também as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria).