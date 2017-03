Mau tempo impede SATA de voar há três dias para as Flores

A SATA cancelou esta quarta-feira a ligação Horta/Flores/Horta devido às condições meteorológicas, facto que afetou 75 passageiros, disse à agência Lusa o porta-voz da companhia.



António Portugal adiantou que "é o terceiro dia que a companhia não voa para aquela ilha" do grupo ocidental do arquipélago devido ao mau tempo.

Segundo o porta-voz da SATA, os passageiros da ligação hoje cancelada entre a ilha do Faial e as Flores serão reencaminhados na quinta-feira.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores emitiu hoje à tarde um comunicado a alertar para as previsões de vento e agitação marítima nas nove ilhas do arquipélago, recomendando a adoção de medidas de autoproteção para estas situações.

De acordo com a Proteção Civil açoriana, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso amarelo até às 20:00 locais de hoje.

Aquelas duas ilhas vão estar também sob aviso amarelo, devido à agitação marítima, até às 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira, devido às previsões de ondas de oeste/noroeste.

Para o grupo central (Terceira, Faial, Graciosa, Pico e São Jorge) o aviso amarelo, devido às previsões de agitação marítima, ondas de oeste/noroeste, vai vigorar até às 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira.

Para as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo por causa da agitação marítima, ondas de oeste, vai vigorar até às 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira.

Face a estas previsões, a Proteção Civil aconselha a consolidação de telhados, portas e janelas, recomendando ainda que sejam acautelados objetos soltos de jardim, assim como o reforço das amarrações de embarcações ou que sejam colocadas em local seguro.

Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas são outras das recomendações do Serviço Regional de Proteção Civil, que desaconselha a prática de atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar devido às condições meteorológicas.