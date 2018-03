Mau tempo faz encerrar porto das Poças em Santa Cruz das Flores

A autoridade marítima determinou esta quinta-feira o fecho a toda a navegação do porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, nos Açores, devido ao estado do mar.

"Em face das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar, determina o fecho a toda a navegação do Porto das Poças, Santa Cruz das Flores", lê-se num comunicado enviado às redações pelo capitão do porto, Rafael da Silva.

O meteorologista da delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Carlos Ramalho, explicou à agência Lusa que as previsões apontam para um aumento da agitação marítima a partir das 00:00 locais (mais uma hora em Lisboa) com "ondas do quadrante norte com quatro a cinco metros para o grupo ocidental (Flores e Corvo), o que poderá ter efeito para a navegação marítima".

O IPMA prevê ainda uma descida gradual da temperatura ao longo da tarde de hoje e frio durante o fim de semana no arquipélago.

"As temperaturas mínimas deverão variar na sexta-feira e sábado entre os sete e nove graus e as máximas a rondar entre os 12 e 14 graus. Poderão ocorrer aguaceiros de granizo e queda de neve no Pico acima dos 1100 metros", referiu ainda.