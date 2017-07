Mau tempo faz divergir três aviões nos Açores

O porta-voz da companhia, António Portugal, adiantou à agência Lusa que o voo Terceira/Horta, da SATA Air Açores, divergiu para o Pico, afetando um total de 117 passageiros.

António Portugal disse ainda que aqueles passageiros vão fazer a ligação entre o Faial e o Pico e vice-versa de barco.

O voo Corvo/Horta foi também obrigado a divergir para Ponta Delgada, devido as condições meteorológicas, afetando 10 passageiros que tinham como destino a ilha do Faial.

"Na Horta estavam ainda 21 passageiros que seguiriam naquele voo para Ponta Delgada", indicou António Portugal.

As condições meteorológicas, nomeadamente no Faial e Pico, fizeram também com que o voo Lisboa/Pico divergisse para a ilha de São Miguel com 150 passageiros.

As ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) estão sob aviso amarelo, o terceiro menos grave de uma escala de três, até às 20:00 locais (mais uma hora em Lisboa) devido à chuva.