Marta Guerreiro sublinha qualidade da água nos Açores

“Este é o valor mais alto registado nos Açores desde 2010, ano em que foi criada a ERSARA – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores”, afirmou Marta Guerreiro, que falava no seminário técnico desta entidade reguladora, subordinado ao tema 'Águas e Resíduos dos Açores – Sustentabilidade dos Sistemas'.

A titular da pasta do Ambiente salientou ainda, citada por uma nota do gabinete de comunicação do executivoi regional, que “este é também o valor mais alto registado em todo o país, colocando a qualidade da água nos Açores numa clara melhoria face ao panorama existente até 2013”.

A secretária regional referiu ainda o facto de, esta terça-feira, terem sido entregues os 'Selos de Qualidade da Água para Consumo Humano' relativos ao ano de 2017.

Estes selos foram entregues a nove entidades, nomeadamente os serviços municipalizados de Angra do Heroísmo, de Ponta Delgada e do Nordeste e as câmara municipais do Corvo, Santa Cruz das Flores, Lajes das Flores, Horta, Povoação e Lagoa.