Marta Guerreiro destaca importância de plano para as alterações climáticas

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo salientou esta quinta-feira, em Ponta Delgada, a importância da implementação do Plano Regional das Alterações Climáticas (PRAC) na estratégia do Governo dos Açores.

Citada por uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), Marta Guerreiro, que falava na conferência final do PRAC, frisou que “o XII Governo dos Açores definiu como um dos seus objetivos a garantia da qualidade ambiental, no qual engloba a implementação do PRAC”, operacionalizando a Estratégia Regional para as Alterações Climáticas, que surgiu em 2011, tendo em conta “a vulnerabilidade da Região para esta problemática”.

A Secretária Regional explicou que a sua elaboração incluiu duas vertentes, sendo uma relativa às emissões e sua mitigação e a outra relativa aos impactos e respetiva adaptação.

“Em matéria de emissões e mitigação, o PRAC permitiu dotar a Região do conhecimento específico das emissões de poluentes atmosféricos, através da elaboração do Inventário Regional de Emissões por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos”, adiantou.

Relativamente aos impactos e adaptação, Marta Guerreiro referiu que se procedeu “à análise climática da Região através da elaboração de cenários e projeções climáticas no horizonte 2030-2050 e à elaboração de um estudo detalhado sobre as vulnerabilidades e resposta para as alterações climáticas no arquipélago dos Açores, nos diversos setores”.