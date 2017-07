Mariza, Resistência e Rui Veloso nas Festas da Madalena

As Festas da Madalena, na ilha do Pico, Açores, arrancam hoje e prolongam-se até domingo, com a presença de alguns dos grandes nomes da música portuguesa, como Mariza, Resistência ou Rui Veloso.



Os festejos, que inicialmente se realizavam para homenagear a padroeira que dá nome ao concelho, Santa Maria Madalena, são atualmente um dos cartazes musicais de maior relevo nas ilhas do "Triângulo", Pico, Faial e São Jorge. As festas, organizadas pela Câmara Municipal da Madalena, atraem todos os anos jovens de quase todo o arquipélago, que aproveitam as facilidades concedidas pela Atlânticoline, a empresa de transportes marítimos da região, para rumarem à ilha do Pico, onde está situado o ponto mais alto do país, com 2.351 metros. Este ano, uma das principais atrações das festas é a fadista Mariza, cuja atuação irá encerrar os festejos, no domingo. Antes, outros grupos musicais prometem animar as noites da Madalena, como os Resistência, destacando-se, ainda, o músico Rui Veloso. O programa inclui ainda Àtoa e vários DJ, como os Mastiksoul, Kuria, Diego Miranda e Pete Tha Souk, que vão animar os seis dias de festejos da Madalena do Pico. Um festival de filarmónicas e a atuação de grupos folclóricos, de grupos de cantares de música tradicional e de marchas completam o cartaz musical. Para o presidente da Câmara da Madalena, José António Soares, o programa, que inclui artistas locais e de renome internacional, revela que estes festejos "são para todas as idades e para todos os gostos". O concelho da Madalena é conhecido pela sua atividade vitivinícola e pela paisagem protegida da vinha do Pico, classificada como Património da Humanidade pela Unesco -- Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Este ano, entre sexta-feira e domingo, também integrada nas festividades, realiza-se a 2.ª edição da Feira do Vinho, um certame que reúne mais de uma centena de marcas de vinhos tintos, brancos e rosés, comercializados nos Açores mas também pelas principais garrafeiras nacionais, distribuídos por 14 espaços. A presença de milhares de visitantes durante as Festas da Madalena tem, também, um importante impacto financeiro no concelho, que aproveita estes dias para divulgar a sua gastronomia e promover os seus produtos tradicionais.