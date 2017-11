Mariza no Coliseu Micaelense a 18 de novembro

A artista que acumula várias distinções - entre as quais o “Best World Music Artist” atribuído pela BBC Radio 3, o Prémio Personalidade do Ano da AIEP (Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal), o Prémio Internacional pela Fundação Amália Rodrigues, o Prémio Rádio Clube/O Metro na categoria de Cultura, e mais recentemente, recebeu o Prémio José Afonso pelo seu disco “Mundo” - traz ao Coliseu de Ponta Delgada o seu último trabalho.

Mariza já lançou seis álbuns: em 2001, Fado Em Mim, que contou com diversos sucessos do repertório de Amália com um toque pessoal da artista, como Oiça Lá o Senhor Vinho e Ó Gente da minha Terra, que depressa se tornou num grande sucesso por direito próprio; Fado Curvo, em 2003, que foi disco de platina seis vezes; Transparente, em 2005; Terra, três anos mais tarde; em 2010, Fado Tradicional, contando com um fado mais clássico; e, finalmente, em 2015, o álbum Mundo, que também dá nome à sua mais recente tour.

O seu repertório musical, ancorado no fado clássico e contemporâneo, conta ainda com géneros musicais como o clássico Rhythm & Blues, mornas cabo-verdianas.