Mariza atua nas Sanjoaninas 2017

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo anunciou que a fadista Mariza fará parte do cartaz musical das Sanjoaninas 2017, que decorrem de 22 de junho a 2 de julho de 2017.



O Município de Angra do Heroísmo revelou ainda que já se encontram disponíveis para venda, nas tabacarias dos supermercados Guartira, os vouchers (limitados a 100 pulseiras semanais) com desconto de 10% para a pulseira geral das Sanjoanianas 2017, que tem um custo normal de 30€.

Para Raquel Caetano Ferreira, Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, "a confirmação de Mariza nas Sanjoaninas 2017, uma artista nacional de renome mundial, é, o pronúncio de um excelente cartaz musical para o Palco do Bailão, e é um ótimo motivo para aproveitarem a promoção do voucher especial de Natal, para a aquisição da pulseira das Sanjoaninas 2017, o que pode ser a prenda uma excelente prenda de Natal, de si para si ou de si para os seus.”.