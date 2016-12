O antigo Presidente da República Mário Soares já não está inconsciente, sendo possível "o contacto verbal direto com resposta compreensiva ainda que incipiente", apesar do prognóstico continuar reservado, informou o hospital.



"O presidente Mário Soares já não está inconsciente", anunciou o porta-voz da Cruz Vermelha, José Barata.

De acordo com o último boletim clínico do dia, "o estado de saúde do presidente Mário Soares regista uma progressão clínica favorável, designadamente ao nível da consciência já permitindo o contacto verbal direto com resposta compreensiva, ainda que incipiente".

No entanto, de acordo com o hospital, o prognóstico continua reservado, motivo pelo qual "Mário Soares vai manter-se, nos próximos dias, na Unidade de Cuidados Intensivos".

Para exemplificar, José Barata disse aos jornalistas que, neste estado de "contacto verbal direto com resposta compreensiva ainda que incipiente", se forem feitas perguntas ao paciente como se tem fome ou frio, ele responde que sim ou que não.

Mário Soares, 92 anos, está internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, desde a madrugada de terça-feira.

O próximo boletim clínico de Mário Soares está marcado para sábado, às 13:30, sendo o único que está previsto, ao contrário do que aconteceu durante toda esta semana, durante a qual havia dois boletins por dia, um de manhã e outro ao final da tarde.

Hoje, foram muitas as visitas de diferentes amigos ligados ao PS, como foi o caso do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, do presidente do PS, Carlos César, da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, da eurodeputada Ana Gomes, da ex-candidata presidencial Maria de Belém e do histórico Manuel Alegre.