Mário Soares em coma profundo e em estado "muito crítico"

O antigo Presidente da República Mário Soares encontra-se em coma profundo e em estado "muito crítico", disse hoje o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde está internado.



"O Presidente Mário Soares encontra-se em situação muito crítica e em estado de coma profundo, mantendo-se o prognóstico reservado", disse o porta-voz do Hospital da Cruz Vermelha, José Barata, em declarações aos jornalistas à entrada da unidade de saúde.

Segundo José Barata, Mário Soares "não reage a estímulos externos", apesar de continuar "a respirar normalmente sem nenhum apoio técnico".

"Há um agravamento progressivo do estado de saúde", adiantou, acrescentando que Mário Soares continua a ser acompanhado e monitorizado constantemente.

O hospital da Cruz Vermelha emitirá nova informação clínica às 12:00 de terça-feira.

Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente fora transferido na quinta-feira dos Cuidados Intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.

No entanto, no sábado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à Unidade dos Cuidados Intensivos.