Mário Laginha e Pedro Burmester atuam na América Latina

Os pianistas Mário Laginha e Pedro Burmester rumam esta semana à América Latina, para atuarem no Uruguai, na Argentina e no Brasil, foi hoje anunciado.





Na quarta-feira, os dois músicos estarão no Festival de Jazz de Montevideo, no Uruguai, e no sábado na Usina del Arte, em Buenos Aires, Argentina. Na próxima segunda-feira tocam no Teatro Bradesco, em Belo Horizonte, no Brasil.

Nestes concertos, os pianistas recuperam um repertório que têm interpretado em conjunto, com obras de Aaron Copland, Astor Piazolla, Fréderic Chopin, Claude Debussy, Maurice Ravel e do próprio Laginha.

Para 2018, os dois pianistas prometem um novo espetáculo conjunto, com repertório renovado.

Pedro Burmester, 54 anos, e Mário Laginha, 57 anos, têm formação musical clássica, mas fizeram caminhos diferentes ao piano, com Burmester virado para o repertório clássico e Laginha focado no jazz.

Em 1994, editaram o álbum "Duetos", com o qual fizeram uma digressão nacional e internacional, e mais de uma década depois voltaram a juntar-se para o projeto 3Pianos, juntamente com o pianista Bernardo Sassetti.

A 14 de janeiro Mário Laginha e Pedro Burmester apresentam-se no Grande Auditório da Gulbenkian, em Lisboa, e a 04 de fevereiro na Casa da Música, no Porto.